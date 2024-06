Panchina del Milan, Ibra annuncia Fonseca: "E' l'uomo giusto, ci crediamo. Maignan, Theo e Leao restano"

«Il nuovo allenatore del Milan sarà Paulo Fonseca. Abbiamo studiato bene, lo abbiamo scelto per portare la sua identità e per come vogliamo che la squadra giochi, con un gioco dominante e offensivo. E Fonseca è l’uomo giusto, siamo fiduciosi e ci crediamo tanto": lo annuncia Zlatan Ibrahimovic Senior Advidor di RedBird nella conferenza stampa di presentazione della stagione 2024/2025.

«Volevamo portare qualcosa di nuovo - spiega Ibra - abbiamo studiato come allena, come prepara le partite. Dopo cinque anni serviva qualcosa di nuovo».