Euro 2024, Girone A: è show della Germania, travolta la Scozia 5-1

RETI : 10'pt Wirtz, 19'pt Musiala, 46'pt Havertz (rig), 23'st Fullkrug, 42'st Rudiger (aut), 48'st Can. GERMANIA (4-2-3-1): Neuer sv; Kimmich 7, Rudiger 7, Tah 7, Mittelstadt 6.5; Andrich 6 (1'st Gross 6.5), Kroos 8 (35'st Can 6.5), Gundogan 7.5; Musiala 8 (28'st Muller 6), Wirtz 7 (17'st Sane 6); Havertz 7 (17'st Fullkrug 7). In panchina: Anton, Baumann, Beier, Fuhrich, Henrichs, Koch, Raum, Schlotterbeck, ter Stegen, Undav. Allenatore: Nagelsmann 8. SCOZIA (3-4-2-1): Gunn 6.5; Porteous 4, Hendry 4.5, Tierney 4.5 (32'st McKenna 6); Ralston 4.5, McGregor 5.5 (22'st Gilmour 5.5), Christie 6 (36'st Shankland sv), Robertson 4.5; McGinn 4.5 (22'st McLean 5.5), McTominay 4.5; Adams 5 (1'st Hanley 5.5). In panchina: Armstrong, Clark, Conway, Cooper, Forrest, Jack, Kelly, McCrorie, Morgan, Taylor. Allenatore: Clarke 4. ARBITRO : Turpin (Francia) 6. NOTE : Spettatori 75.024. Espulso al 44'pt Porteous per gioco violento. Ammoniti: Andrich, Ralston, Tah. Angoli: 5-0. Recupero: 3' pt, 3' st.

La Germania comincia assaltando la metà campo avversaria, Scozia che non riesce ad uscire dal guscio e si difende con ordine fino al 10' quando Kroos trova Kimmich con un lancio di 50 metri, comodo appoggio centrale per il tiro angolato di Wirtz che finisce in fondo al sacco. Gli scozzesi, colpiti, non riescono a reagire e così, al 18', Gundogan indirizza per Havertz che dribbla in area, aspetta l’arrivo di Musiala il quale spedisce sotto la traversa il 2-0. I 20.000 tifosi scozzesi non cantano più, i ragazzi di Clarke sembrano spenti ed intorpiditi. Al 24' fallo di Christie su Musiala e Turpin assegna un rigore che il Var trasforma in punizione dal limite ma il tiro di Havertz viene bloccato da Gunn. Un destro di Rudiger con parata comoda del portiere scozzese (40') anticipa l’ennesima mischia in area con Gunn che salva come può e Gundogan che viene affossato da Porteous a due passi dalla linea bianca. Il Var stavolta assegna il rigore (con espulsione di Porteous) che Havertz trasforma per il 3-0 con cui si chiude la prima frazione.