Euro 2024, l'Inghilterra fatica a battere 1-0 la Serbia. Scontri tra tifosi e feriti prima del match

Non è bastato il video messaggio di incoraggiamento firmato dal fenomeno del tennis Novak Djokovic, trasmesso sui maxischermi dello stadio prima del fischio d’inizio, a portare fortuna alla sua Serbia. A prendersi la sfida di questa sera è l’Inghilterra, vittoriosa per 1-0 grazie a una rete in avvio. Alla prima occasione della gara, dopo 13 minuti, la nazionale dei tre leoni passa subito in vantaggio. Saka sguscia sulla destra e pennella al centro una palla al bacio per Bellingham, che si inserisce con i tempi giusti e insacca di testa da pochi passi portando in vantaggio i suoi e siglando così il gol che vale i tre punti. La chance del raddoppio arriva al 25', quando Alexander-Arnold intercetta un pallone a centrocampo e lancia Saka, il quale serve sulla sovrapposizione Walker che entra in area provando un tiro-cross rasoterra che attraversa tutto lo specchio della porta senza trovare deviazioni. Il primo tempo si chiude sull'1-0. Gli uomini di Stojkovic escono meglio dagli spogliatoi, pur senza creare grossi grattacapi a Pickford. Gli inglesi sfiorano il raddoppio al 32', quando il neo entrato Bowen crossa dalla destra pescando Kane, che di testa salta più in alto di Veljkovic ma Rajkovic gli nega la gioia del gol con un prodigioso intervento in tuffo. Sul fronte opposto è Vlahovic a provarci al 37', con un mancino dal limite che viene alzato sopra la traversa da Pickford. Sarà l’ultima vera emozione dell’incontro. Grazie a questi tre punti, la squadra di Southgate si porta in vetta al girone C, con Danimarca e Slovenia ad inseguire a quota 1 davanti al fanalino di coda Serbia.

Scontri tra tifosi e feriti prima del match

Almeno due feriti, un poliziotto e un tifoso inglese, e sette ultrà serbi fermati: questo il bilancio degli scontri nei pressi di un ristorante-bar di Gelsenkirchen, poche ore prima della sfida tra Inghilterra e Serbia per il gruppo C di Euro 2024. I video diffusi dai tabloid inglesi mostrano alcuni inglesi che si picchiano con tifosi rivali scagliando anche sedie e tavolini, davanti al locale addobbato con bandiere serbe. Tutto sarebbe partito dall’assalto di hooligan a volto coperto contro il locale di proprietà di un serbo in cui si trovavano una trentina di tifosi della nazionale ex jugoslava. C'è stato un lancio di bottiglie a cui gli ultrà serbi hanno risposto uscendo dal locale per affrontare i rivali.

La polizia tedesca è intervenuta con 200 agenti in tenuta antisommossa e ha portato via diverse persone. Un tifoso inglese è stato fotografato con il volto sanguinante.

Ultrà serbi sarebbero i responsabili del furto di due bandiere con la croce di San Giorgio rubate poche ore prima ai tifosi inglesi, una con la scritta 'Maidstonè e l’altra con 'North Birmingham'. Su Telegram l’account GruppaOF Official ha pubblicato la foto delle due bandiere esposte rovesciate e come trofei da ultrà del Borac Banja Luka, una squadra serbo-bosniaca, che fanno il tradizionale saluto con le tre dita.

La partita tra Inghilterra e Serbia per il girone C era considerata ad altissimo rischio per l’ordine pubblico