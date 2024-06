Euro 2024, terza giornata. In campo i vicecampioni dell'Inghilterra, l'Olanda e la Danimarca

L’Olanda «è una delle nazionali forti» di questo Euro 2024, ha dichiarato il tecnico Ronald Koeman alla vigilia della sfida contro la Polonia ad Amburgo, ritenendo che non ci sia «una grande favorita» per la vittoria finale. «Forse la Francia è un gradino sopra gli altri, perché ha esperienza, ha vinto tornei, ma sarà una lotta molto aperta» ha aggiunto il tecnico. Quanto al capitano e difensore Virgil van Dijk, ha sottolineato: «ci sono ovviamente squadre molto buone come Francia, Portogallo, Germania o Inghilterra, ma in un torneo tutto è diverso, spero che possiamo emergere vittoriosi». Koeman ha glissato a proposito dell’assenza di Frenkie de Jong, annunciata la settimana scorsa: «Sappiamo che ci mancherà, ma non è bene continuare a parlarne. La squadra è molto fiduciosa».

Terza giornata di gare ad Euro 2024 in Germania. In programma altre tre partite molto interessanti: si inizia alle 15 con la sfida tra Polonia ed Olanda, alle 18 in programma Slovenia-Danimarca. Il clou stasera alle 21 con il match tra Inghilterra e Serbia.

La Polonia dovrà abituarsi a giocare senza la sua stella Robert Lewandowski, fuori nella prima partita di Euro-2024 contro l’Olanda domani, ha detto l'allenatore Michal Probierz. Lewandowski si è infortunato ad una coscia durante l’ultima partita di preparazione contro la Turchia (2-1), ma forse potrà giocare contro l’Austria: «Ha ripreso ad allenarsi», secondo Probierz. Ma l’allenatore valuta le possibilità dell’attaccante del Barcellona in prospettiva: «La maggior parte degli allenatori deve fare a meno di Lewandowski... Questa è la mia terza partita senza di lui». Più in generale, «dobbiamo cambiare gradualmente le generazioni in questa squadra, non guardare indietro, continuare a progredire», ha affermato parlando del 35enne. Ma «Lewandowski sarà in panchina e la sua presenza con noi sarà molto importante», ha aggiunto. Con la presenza anche di Francia e Austria - che si affrontano lunedì sera - «abbiamo ereditato un girone difficile, con due favorite per la vittoria finale e una delle rivelazioni degli ultimi mesi», stima Probierz. «Dobbiamo affrontare queste partite con calma, essere molto organizzati. L’ultima partita contro la Francia sarà fondamentale per la qualificazione», ha aggiunto.

Slovenia-Danimarca

"Testa bassa e piede sull'acceleratore: è molto importante fare tutto il possibile per vincere la partita". Kasper Hjulmand non vuole che la Danimarca sbagli l’approccio: già dalla prima gara domani contro la Slovenia occorre fare e raccogliere il massimo. "Dobbiamo essere consapevoli di essere favoriti, dobbiamo dare il massimo fin dal fischio d’inizio, dobbiamo dominare la partita giocando liberi di testa", aggiunge il ct, convinto che i suoi saranno all’altezza. "Tutti e 26 sono pronti. Non so se siano tutti pronti per i 90 minuti, ma sono tutti pronti per giocare la partita. Con le cinque sostituzioni non è necessario che tutti abbiano i 90 minuti per mantenere l’intensità che serve".

Inghilterra-Serbia

Gareth Southgate ha le idee chiare e non vuole distrazioni per la "sua" Inghilterra in vista dell’esordio a Euro2024 di domani, contro la Serbia. "Sarà una gara molto difficile. Loro hanno buoni giocatori e un fantastico spirito collettivo. Sappiamo che questa è una partita d’esordio difficile e che dobbiamo giocare al meglio per vincere", ha detto, in conferenza stampa il ct dei Tre Leoni. "Stojkovic ha diverse opzioni, sappiamo che possono giocare con sistemi diversi e che i loro attaccanti possono causare problemi a qualsiasi squadra. Hanno un modo di giocare particolare. Dobbiamo essere in grado di 'controllarè i loro punti di forza e cercare di sfruttare i loro punti deboli", ha aggiunto il tecnico inglese. "Bellingham è uno dei tanti giocatori importanti della nostra squadra. Non dobbiamo aspettarci che sia lui a portare il carico del team, che invece è ben distribuito in questa squadra", ha concluso Southgate.

Al fianco del ct, in conferenza stampa, il capitano dell’Inghilterra, Harry Kane: "Adoro giocare per il mio Paese: significa molto per me. Ogni volta che scendo in campo indossando questa maglia è un’emozione. Sogno di vincere l’Europeo? Certo, vincere un torneo importante con la propria Nazionale sarebbe l'apice della carriera per chiunque".

L'appello: sia solo una festa

I ct di Inghilterra e Serbia hanno lanciato appelli alla calma ai tifosi alla vigili della partita di esordio agli Europei tra le loro squadre, considerata ad alto rischio incidenti. «Ho avuto la fortuna di viaggiare per assistere a molte partite di calcio», ha sottolineato il ct inglese, Gareth Southgate, «sono grandi feste, un’opportunità di incontrare persone provenienti da diverse parti del mondo. Tutta l’Europa si riunisce, e ciascuno può sostenere la propria squadra». «Sono sicuro che sarà un’opportunità per tutti di godersi la partita», ha detto il ct della Serbia, Dragan Stojkovic, «sia per i tifosi inglesi sia per quelli serbi. Il calcio è qualcosa di speciale per le persone e sono sicuro che i tifosi di entrambe le squadre saranno molto felici di essere allo stadio».