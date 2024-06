Italia-Albania, le pagelle degli azzurri: Barella il migliore, Calafiori che personalità, Scamacca centravanti-boa

Prima vittoria degli azzurri agli Europei di Germania 2024. E allora ecco le pagelle DONNARUMMA 6.5: Un gol sul primo palo, ma su un gran destro da pochi metri e dopo 23 secondi. Poi ha guidato (bene) la difesa e al 90° ha salvato su Manaj. DI LORENZO 6: Sul centro-destra nella difesa a 3, terzino in quella a 4, spinge poco, ma assicura recuperi e solidità. BASTONI 7: Dopo 23 secondi è indeciso sulla folle rimessa laterale di Dimarco. Qualche piccola responsabilità sul gol c'è, poi come tutta la squadra si riprende, segna il gol del pareggio, non sbaglia più nulla, si fa sentire e dimostra che anche in una linea a 4 può giocare. CALAFIORI 6.5: Non un debutto facile, non fosse altro per il muro rosso e l’ambiente a forti tinte albanesi. Le gambe non gli tremano, qualità e carattere non mancano: esame superato. DIMARCO 6: Inizia come peggio non poteva: un’assurda rimessa laterale e dopo 23 secondi l’Italia va sotto. Ma poi la squadra si rialza anche grazie alla sua spinta. La fascia sinistra è sua.

BARELLA 7.5: Ha stretto i denti e ha fatto di tutto per esserci. Si è confermato fondamentale, ha preso per mano la squadra dopo l'immediato 1-0 e, come se non bastasse, ha segnato lui il gol del 2-1. JORGINHO 6: Il pallone lo sa gestire come sempre, difficilmente lo perde. Diligente, intelligente e prudente, con Barella si trova a meraviglia, ma se c'è da rincorrere l’uomo fatica. CHIESA 6.5: Prestazione incoraggiante. Salta l’uomo, si propone, la mette in mezzo e calcia in porta, corre e rincorre. FRATTESI 6: E’ arrivato in Germania in gran forma, poi un piccolo problema lo ha fermato per un giorno. Il palo gli nega il gol, non sembra al top, ma gli inserimenti e l’intesa con Scamacca ci sono sempre, c'è tempo per incidere. PELLEGRINI 6.5: Che fosse in condizione lo aveva già dimostrato, anche nel ritiro di Iserlohn, il ct non ha voluto rinunciare alla sua qualità, lui ha risposto presente con personalità e talento.