La Romania surclassa l'Ucraina e si candida per un posto agli ottavi di finale

Romania - Ucraina 3-0

Marcatori: 29' pt Stanciu, 9' st Razvan Marin, 12' st Dragus

Romania (4-2-3-1): Nita 6.5; Ratiu 7, Dragusin 7, Andonie Burca 6.5, Bancu 6; Razvan Marin 7, Marius Marin 6 (30' st Rus 6); Man 6.5 (17' st Hagi 5.5), Stanciu 7 (42' st Racovitan sv), Coman 6 (17' st Mihaila 6); Dragus 7.5 (30' st Puscas 6). In panchina: Tarnovanu, Sorescu, Nedelcearu, Cicaldau, Mogos, Sut, Moldovan, Olaru, Birligea, Alibec. Allenatore: Iordanescu 7.5.

Ucraina (4-2-3-1): Lunin 4.5; Konoplia 5 (27' st Tymchyk 6), Zabarnyi 4.5, Matvienko 5, Zinchenko 5; Stepanenko 5.5 (17' st Brazhko 6), Shaparenko 5.5 (18' st Yaremchuk 6); Tsygankov 5 (18' st Yarmolenko 6), Sudakov 5.5 (38' st Malinovskyi sv), Mudryk 4.5; Dovbyk 4.5. In panchina: Bushchan, Trubin, Talovierov, Mykhaylichenko, Bondar, Mykolenko, Svatok, Sydorchuk, Zubkov, Vanat. Allenatore: Rebrov 5.

Arbitro: Nyberg (Svezia) 6

Note: giornata serena, campo in buone condizioni. Ammoniti: Konoplia, Razvan Marin. Angoli: 4-8. Recupero: 2', 4'.

Il gruppo E di Euro 2024 viene inaugurato dalla netta vittoria della Romania per 3-0 contro l’Ucraina. La prima sorpresa del torneo arriva dunque dalla Monaco Football Arena, dove le reti di Stanciu, Razvan Marin e Dragus stendono una pessima Ucraina. Protagonista in negativo è Lunin, autore di due errori sui primi due gol. I ragazzi di Iordanescu si dimostrano estremamente solidi in difesa e letali in contropiede. Nonostante il divario tecnico sulla carta, sin dal primo tempo la Romania incarta tatticamente il piano gara di un Ucraina troppo compassata e prevedibile. Gli uomini di Rebrov, infatti, faticano nell’impensierire la ben piazzata retroguardia romena: Sudakov, Mudryk e Tsygankov in più di un occasione si perdono in un bicchiere d’acqua, giocando troppo da solisti. Dall’altra parte, la Romania disputa una gara su buoni ritmi e approfitta al meglio della prima sbavatura avversaria. Al 29' Lunin sbaglia in impostazione e Stanciu, su assist di Man, disegna un traiettoria magnifica infilando la palla sotto al sette e portando la Romania sull'1-0. Prima dell’intervallo sempre il capitano romeno colpisce la traversa direttamente da corner.