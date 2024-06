La Turchia stende la Georgia (3-1), in gol anche il predestinato Guler. Rete annullata a Yildiz

Turchia-Georgia 3-1 Marcatori: 25' pt Muldur, 32' pt Mikautadze; 20' st Guler, 52' st Akturkoglu. TURCHIA (4-2-3-1): Gunok 6; Muldur 7 (40' st Celik sv), Akaydin 7, Bardakci 6, Kadioglu 6.5; Ayhan 6.5 (34' st Demiral sv), Calhanoglu 6.5 (40' st Ozcan sv); Guler 7.5 (34' st Yazici 6), Kokcu 6, Yildiz 6 (40' st Akturkoglu 6.5); Yilmaz 6. In panchina: Bayindir, Cakir, Yokuslu, Tosun, Kaplan, Yuksek, Kilicsoy, Akgun, Yildrim. Allenatore: Montella 7. GEORGIA (5-3-2): Mamardashvili 6.5; Kakabadze 6, Kvirkvelia 5.5 (40' st Zivzivadze sv), Kashia 5.5, Dvali 5.5, Tsitaishvili 5.5 (29' st Lochoshvili 6); Kochorashvili 6.5, Mekvabishvili 6 (44' st Altunashvili sv), Chakvetadze 5.5 (29' st Davitashvili 5.5); Mikautadze 6.5, Kvaratskhelia 6. In panchina: Gugeshashvili, Gochloleishvili, Gvelesiani, Kvekveskiri, Kiteishvili, Shengelia, Lobjanidze, Tabidze, Sigua. Allenatore: Sagnol 5.5. ARBITRO: Tello (Argentina) 6. NOTE: pomeriggio piovoso, terreno di gioco in discrete condizioni. Ammoniti: Bardakci, Kvirkvelia, Calhanoglu. Angoli: 5-5. Recupero: 1'; 8'. Emozioni a raffica al Signal Iduna Park di Dortmund dove la Turchia inaugura il girone F degli Europei battendo per 3-1 la Georgia. Muldur, Guler e Akturkoglu (nel finale) regalano a Montella tre punti nel giorno dei suoi 50 anni. L’esordio della Georgia nella fase finale di un Europeo è comunque bagnato dallo storico gol di Mikautadze e da una gara intensa e incerta fino agli ultimi istanti del recupero. Capitan Calhanoglu in mediana e tre uomini, Guler, Kokcu e Yildiz, a sostegno di Yilmaz per Montella. Robusta linea di difesa a 5 per Willy Sagnol che davanti si affida al "napoletano" Kvaratskhelia e a Mikautadze. Un colpo di testa a lato di Bardakci, sugli sviluppi di corner, è la prima occasione del match per la Turchia che parte meglio e al minuto 10 centra in pieno il palo con il destro dal limite dell’area di Ayhan. Dai 20 metri, sul fronte opposto, ci prova invece Mekvabishvili con Gunok reattivo nel distendersi sul fianco per deviare in angolo. Una gara giocata a ritmi alti si sblocca al 25': traversone di Radioglu allontanato da Dvali ma sui piedi di Muldur che si coordina e con una demi-volee da urlo spedisce il pallone all’incrocio dei pali per il vantaggio della Turchia. Passano due minuti e con la Georgia in bambola gli uomini in completo rosso esultano ancora, ma il 2-0 di Yildiz viene annullato dal Var che ravvisa la punta del piede in fuorigioco dell’attaccante della Juventus.

Dopo la paura la squadra di Sagnol prende coraggio e metri di campo e passata la mezzora trova il pari: cross basso dalla destra di Kochorashvili, bel movimento di Mikautadze che anticipa la conclusione prendendo in controtempo Gunok, 1-1. Prima dell’intervallo la Georgia rischia anche di passare in vantaggio con una conclusione acrobatica del solito Mikautadze che finisce a pochi centimetri dal palo. Ancora Muldur, in avvio di ripresa, colpisce debolmente e sfiora solo il gol per la Turchia, rientrata in campo con l’idea di riprendere il controllo delle ostilità. Calhanoglu ci prova su punizione, trovando una risposta atipica ma efficace a una mano di Mamardashvili, e poi con un tiro da fuori che termina in angolo dopo una deviazione della difesa. Dall’altro lato buon pallone in area per Kvaratskhelia, però la stella del Napoli pesca una soluzione a metà tra il tiro e l’assist e il pallone diventa innocuo. Il coniglio dal cilindro che cambia la partita lo estrae il più atteso dei giocatori in campo: il talento del Real Madrid, Arda Guler, controlla e calcia a giro dai 25 metri spedendo la sfera dove Mamardashvili davvero non può arrivare. La risposta della Georgia con lo slalom di Kochorashvili che poi spacca la traversa, ma anche la Turchia non si ferma e sfiora pure il tris con il neoentrato Yazici.