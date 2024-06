Italia ko con la Spagna, Spalletti ammette: "Che si poteva fare? Erano troppo più forti di noi"

« La differenza l’ha fatta la freschezza , loro molto più freschi di noi e noi spesso con letture ritardate. Una condizione generale che si è vista». Così Luciano Spalletti, a caldo dopo Spagna-Italia , ai microfoni di RaiSport. Ma che si poteva fare? «La chiave del problema è sempre la stessa - risponde il ct -, eravamo sotto livello per reazione, per accompagnare e per ritornare e riguadagnare la posizione. Loro erano più freschi - insiste Spalletti - e ci hanno creato problemi dal punto di vista della velocità delle scelte, e si è visto». «Erano troppo più forti di noi, e hanno vinto meritatamente», conclude il ct.

Cambiaso: "Ora dobbiamo rimanere tranquilli"

"La partita è stata difficile, abbiamo sfidato una grande squadra che si è dimostrata più forte di noi. Spalletti mi ha chiesto di aiutare la squadra nel palleggio, forse non sono riuscito a farlo nel modo giusto, ma ora dobbiamo rimanere tranquilli". Lo ha detto ai microfoni di Rai Sport il laterale azzurro Andrea Cambiaso dopo la sconfitta contro la Spagna nella seconda giornata della fase a gironi di Euro 2024. Ora la Croazia: "Può cambiare tutto, dobbiamo rimanere tranquilli e recuperare energie per fare una buona partita", ha concluso.

Morata: "Risultato poteva essere diverso, ma Donnarumma è stato troppo forte"

«Abbiamo fatto un’ottima partita, il risultato non è come avrebbe potuto essere ma avete uno dei migliori portieri al mondo, anche lui gioca e oggi è stato troppo forte». Così Alvaro Morata, capitano della Spagna, intervistato da RaiSport nel dopopartita della sfida con l'Italia. «E' una vittoria importante per noi, ora ce ne andiamo a riposare - dice ancora Morata - perché dovremo giocare contro l'Albania. Perché qui c'è stato questo divario? L’Italia è sempre l’Italia, non posso dire nulla perché magari ci ritroviamo più avanti. L’Italia non vuole giocare contro di noi, ma anche per noi gli azzurri non sono gli avversari che preferiamo. Nell’Italia c'è gente di livello mondiale». Morata tornerà a giocare nel campionato italiano? «Se torno in Italia? - risponde - Di sicuro ci torno in vacanza, è un posto bellissimo ed è la mia seconda casa».