Spagna-Italia, le pagelle degli azzurri: Donnarumma fuoriclasse. Serata da incubo per Di Lorenzo

Queste le pagelle degli azzurri dopo Spagna-Italia, gara valida per la seconda giornata del girone B di Euro2024, disputata a Gelsenlkirchen. Donnarumma 8: La parata sul sinistro di Fabian è da numero 1 dei numeri 1. Salva anche su Pedri e Morata, nel finale due volte su Perez: insuperabile. Solo uno sfortunato autogol lo batte. Di Lorenzo 4: Nico Williams lo salta in continuazione, lo perde di vista anche quando prova a seguirlo al centro dell’area. Una serata da incubo perché sbaglia anche gli appoggi più semplici. Bastoni 5: Anche lui sbanda, prova ad aiutare Di Lorenzo, chiude bene il primo tempo con un paio di buone chiusure, ma soffre maledettamente. Calafiori 5: Porta in vantaggio la Spagna con autogol. Sfortunato nell’occasione. Prova ad arrangiarsi, ma gli arrivano da tutte le parti e facile non è. Dimarco 5: Yamal qualche giochetto lo confeziona, per fortuna sua Rodri e Fabian preferiscono innescare più Nico Williams che lui. Non riesce mai a distendersi in avanti.

Jorginho 5.5: Va fuori a fine primo tempo. La superiorità iberica non gli permette di far girare la squadra, si fa vedere più in fase difensiva che in quella di costruzione. (1° st Cristante 6: Entra e viene subito ammonito. Dovrebbe dare più solidità al centrocampo, non è così, ma mette un po' d’ordine). Barella 5: Migliore in campo contro l’Albania, finisce nella rete del palleggio iberico a Gelsenkirchen. Diversi errori anche tecnici, non da Barella. Chiesa 5: Né scatti, né strappi. Non la vede mai e la perde quasi sempre (19° st Zaccagni 5.5: Un po', meglio, qualche dribbling, un paio di punizioni conquistate, ma anche qualche banale errore). Frattesi 5: Impalpabile. Di inserimenti, la sua specialità, non se ne parla perché l’Italia dall’altra parte non ci va mai. Ma lui accetta l’inerzia, non si vede e all’intervallo resta fuori