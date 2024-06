Il Messina dice addio al ds Roma, lo annuncia il Foggia

Il Calcio Foggia 1920 annuncia con grande entusiasmo la nomina di Domenico Roma come nuovo direttore sportivo. Roma ha firmato un contratto che lo legherà al club dal 1° luglio 2024 fino al 30 giugno 2025. Nella stagione appena trascorsa, Roma ha contribuito alla salvezza del Messina. “Sono onorato di entrare a far parte di un club storico come il Foggia. Sono pronto a mettere tutta la mia esperienza e passione al servizio della squadra per raggiungere insieme grandi traguardi”, ha dichiarato il neo ds rossonero. Il Calcio Foggia 1920 dà il benvenuto a Domenico Roma e gli augura un futuro ricco di successi con i colori rossoneri.