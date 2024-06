Euro 2024, la Germania soffre ma pareggia nel finale 1-1 con la Svizzera. Se l'Italia chiude seconda trova gli elvetici

Svizzera-Germania 1-1

Reti: nel pt 28' Ndoye; nel st 47' Fuellkrug.

Svizzera (3-4-3): Sommer, Schar, Akanji, Rodriguez, Widmer, Freuler, Xhaka, Aebischer, Ndoye (20' st Amdouni), Embolo (20' st Duha), Rieder (20' Vargas (12 Mvogo, 21 Kobel, 2 Stergiou, 4 Elvedi, 6 Zakaria, 9 Okafor, 11 Steffen, 14 Zuber, 15 Zesiger, 16 Sierro, 23 Shaqiri, 24 Jashari). All.: Yakin.

Germania (4-2-3-1) Neuer; Kimmich, Rudiger, Tah (16' st Schlotterbeck), Mittlestadt (16' st Raum), Andrich (20' st Beier), Kroos, Musiala (31' st 9 Fuellkrug), Gundogan, Wirtz (31' st Sanè), Havertz (12 Baumann, 22 Ter Stegen, 5 Gross, 11 Fuehrich, 13 Mueller, 16 Anton, 20 Henrichs, 24 Koch, 25 Can, 26 Undav). All.: Nagelsmann.

Arbitro: Orsato (Italia)

Note: Angoli: 9 a 2 per la Germania. Recupero: 2' e 4'. Ammoniti: Ndoye, Tha, Xhaka, Widmer per gioco falloso

La Germania soffre ma pareggia in extremis 1-1 con la Svizzera e si prende il primo posto nel gruppo A proprio davanti agli elvetici, anche loro agli ottavi di questi Europei come seconda: nella partita di Francoforte al gol di Ndoye al 29mo ha risposto nel recupero Fullkrug di testa.

La prima 'sliding door' della partita tra il quarto d’ora e la mezz'ora di gioco. Al 17mo i tedeschi segnano con Andrich da fuori area, complice un’incertezza di Sommer, ma Orsato viene richiamato dal Var e annulla per un precedente fallo di Musiala su Aebischer. Al 29mo va in vantaggio la Svizzera: bel tocco di Ndoye su un cross di Freuler e palla sotto la traversa.

Al 92mo arriva il pareggio dei padroni di casa: gran colpo di testa all’incrocio di Fullkrug su cross di Raum.