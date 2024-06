Italia, all'orizzonte... la Svizzera: tutti i possibili incroci agli ottavi. Ma guai a perdere con la Croazia

Sia chiaro, dopo la sconfitta contro la Spagna, l'Italia non ha più margine d'errore. O meglio: Donnarumma e compagni farebbero meglio a non perdere contro la Croazia, per evitare di doversi affidare alle sfere celesti. Al netto del pesante strato di pessimismo cosmico che si è sollevato dopo il ko contro le Furie rosse (come se servisse lo scontro diretto per mettere il risalto la differenza di gioco e di qualità tra le due squadre), gli Azzurri hanno pienamente in mano il proprio destino. Domani, non perdendo contro Modric e soci, i ragazzi di Spalletti si assicurerebbero il pass per gli ottavi da seconda della classe (primo posto impossibile anche in caso di sconfitta della Spagna - già qualificata - contro l'Albania, proprio per via dello scontro diretto perso). Al momento l'avversaria sarebbe la Svizzera, a patto che gli elvetici stasera non battano la Germania e la scavalchino. C'è poi la remotissima ipotesi Scozia, ma i britannici dovrebbero sommergere di gol l'Ungheria e contestualmente la Germania dovrebbe battere con uno scarto netto la stessa Svizzera.