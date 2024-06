Euro 2024, Lipsia si colora di bianco-rosso. Italia sotto di un gol contro la Croazia

In tribuna autorità per la sfida che vale la qualificazione ci sarà, oltre al presidente Gabriele Gravina, il sottosegretario di Stato al Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, Claudio Barbaro, l'amministratore delegato della Lega di Serie A, Luigi De Siervo , il presidente dell’Inter, Giuseppe Marotta, il managing director revenue & football development della Juventus, Francesco Calvo e l'ambasciatore Varricchio .

Venticinquemila contro poco più di 10mila. La Croazia vince anche la sfida del tifo perché basta dare un’occhiata alle vie del centro per capire che, da questo punto di vista, non c'è e non ci sarà partita. Già da ieri i tifosi croati hanno invaso Lipsia colorandola di bianco-rosso, ma anche del blu della seconda maglia. Un bel colpo d’occhio, ma anche tanto rumore, tra cori, balli, brindisi e fumogeni. La polizia tedesca, molto presente nelle zone più frequentate dal tifo croato, è dovuta intervenire avvisando, megafoni alla mano, che in Germania è vietata l'accensione dei fumogeni. Atmosfera comunque tranquilla anche tra le opposte tifoserie, con gli italiani che familiarizzano, bevono e scattano foto insieme ai croati.

Presente anche l’ex azzurro Leonardo Bonucci, campione d’Europa nel 2021, e probabilmente anche Gianluca Zambrotta, campione del mondo nel 2006 qui in Germania con l’Italia di Lippi e dell’oggi capo delegazione Buffon. Intanto la squadra questa mattina, nell’albergo di Lipsia, si è limitata a un risveglio muscolare in vista del match di questa sera. Serve un pareggio per andare agli ottavi e sfidare la Svizzera che aspetta a Berlino.

Darmian in campo, Retegui per Scamacca e Raspadori per Chiesa: sono queste le scelte di formazione di Luciano Spalletti, che per l’ultima, decisiva partita del girone di Euro 2024 contro la Croazia effettua tre cambi. Per il resto, con Donnarumma in porta, in difesa confermato Di Lorenzo con Bastoni e Calafiori, in una linea a tre: esterni Darmian e Dimarco, linea di centrocampo con Barella, Jorginho e Pellegrini, in avanti Retegui e Raspadori.