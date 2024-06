Varga esanime e compagni in lacrime. A distanza di 3 anni il popolo dell'Europeo ha vissuto un altro incubo

A distanza di tre anni, o poco più (12 giugno 2021-23 giugno 2024) i tifosi degli Europei hanno vissuto un altro incubo. Varga come Eriksen. O gi di lì. «È stato terribile. È stato un momento terribile vedere Barnabas così», ha detto ancora Sallai: «Fortunatamente le sue condizioni sono decisamente migliori. Probabilmente dovrà sottoporsi a un piccolo intervento chirurgico. Incrociamo le dita affinché possa tornare velocemente». L’allenatore Marco Rossi ha parlato di una probabile frattura facciale: «in quei momenti tutti eravamo davvero preoccupati per le sue condizioni. Per fortuna ora possiamo dire che Barny non corre alcun tipo di rischio. Probabilmente verrà operato nelle prossime ore». L’emittente tedesca Magenta TV ha riferito che Varga era cosciente e parlava quando è arrivato all’ospedale di Stoccarda. Barnabas Varga, il 29enne attaccante ungherese vittima di uno spaventoso incidente di gioco durante Scozia-Ungheria, è ricoverato «in condizioni stabili» in un ospedale di Stoccarda. A renderlo noto è la stessa Federcalcio di Budapest poco dopo la partita conclusasi con la vittoria per 1-0 dei magiari. Csoboth, autore del gol vittoria, ha dedicato il gol al compagno di squadra. «Naturalmente abbiamo lottato per lui nei restanti 15-20 minuti di partita. Volevamo vincere per lui e a lui dedichiamo la vittoria», ha detto l’altro attaccante Roland Sallai.