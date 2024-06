Doppio “colpo” del Napoli: disgelo su Di Lorenzo e Folorunsho prolunga. Roma-De Rossi: triennale. Zaniolo e Holm...

Giornata calda sul fronte Napoli. Ha portato frutto il doppio incontro tra il presidente De Laurentiis e il procuratore Giuffredi che cura gli interessi di Di Lorenzo e Folorunsho. Dopo il grande muro eretto dal difensore della Nazionale, pare si vada verso una schiarita, come testimonia Sky Sport 24. Alla fine l'esterno dovrebbe restare, così come rimarrà alla corte di Conte il tuttocampista che quest'anno ha ben figurato a Verona meritandosi la qualificazione con la Nazionale azzurra.

Il Napoli, ma non solo. Daniele De Rossi ha ufficialmente rinnovato il suo contratto con la Roma: una firma triennale. Novità in vista per Zaniolo. L'ex enfant prodige del calcio italiano è contesa tra Atalanta e Fiorentina. Holm, invece, giocatore che piaceva molto all'Inter, è nuovo giocatore del Bologna che disputerà la Champions League.