Italia, il commovente abbraccio di Spalletti al giornalista Nosotti dopo il lutto per la scomparsa della moglie

A rivelare cosa si sono detti i due è stato lo stesso Nosotti. "Mi aveva detto: ‘Andremo avanti insieme, io con la mia squadra e tu con tua moglie', perché mia moglie non stava bene. Siamo amici di vecchia data, sono nato nello stesso paese di Spalletti. Però mia moglie è venuta a mancare proprio il giorno della partita con la Spagna, al fischio d'inizio". Un dolore enorme per il giornalista che era sposato con la sua Silvia da oltre 30 anni. Al termine del match pareggiato all'ultimo con la Croazia, i due si sono riabbracciati- "Spalletti mi ha detto: ‘Visto? Silvia ha dato la spinta per l'ultimo gol, per riuscire a andare avanti. Ecco, tutto qua. Perché Spalletti è un ct ma è anche un uomo di sensibilità, di bella umanità. E allora, non siamo più giornalista e allenatore, ma due uomini", ha detto Nosotti.