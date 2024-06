Il Consiglio Direttivo di Lega nella riunione tenutasi in data 28.06.2024, ha deliberato la composizione dei gironi del Campionato Serie C NOW per la Stagione Sportiva 2024/2025.

GIRONE C

ACR MESSINA

AUDACE CERIGNOLA

AVELLINO

AZ PICERNO

BENEVENTO

CASERTANA

CATANIA

CAVESE

CROTONE

FOGGIA

GIUGLIANO

JUVENTUS NEXT GEN

LATINA

MONOPOLI

POTENZA

SORRENTO

TARANTO

TEAM ALTAMURA

TRAPANI

TURRIS