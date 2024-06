Italia ko... e respinta, azzurri ignorati dai tifosi nel fine partita. Ecco cosa è successo

Grande delusione tra i non moltissimi tifosi azzurri presenti all’Olympiastadion di Berlino per l’ottavo di finale con la Svizzera. Già dopo il raddoppio elvetico di Vargas, a inizio ripresa, non si sono più sentiti cori per l’Italia e al termine della partita c'è stata una piccola contestazione. Il capitano Donnarumma ha chiesto ai compagni di andare sotto la curva occupata dai supporter italiani ma quando si sono avvicinati sono stati respinti dai tifosi che li hanno invitati a raggiungere gli spogliatoi.

Neppure Donnarumma, il più incolpevole per l’umiliante sconfitta, è riuscito a placare la rabbia dei sostenitori italiani e dopo due minuti i giocatori di Spalletti hanno lasciato il campo.