Italia, sei inguardabile. Azzurri eliminati, la Svizzera domina e va ai quarti con Freuler e Vargas

Sprofondo azzurro. La Svizzera batte meritatamente (molto, molto di più) gli Azzurri di Spalletti e va ai quarti. Una delle versioni peggiori di sempre dell'Italia. Che calcia in porta solo in tre occasioni (autopalo di Schar su sponda di Chiesa, palo di Scamacca - che era in fuorigioco - , il gol sarebbe stato annullato, e una girata sgonfia di Retegui). Gli elvetici dominano in lungo e in largo nel primo tempo (in gol Freuler con un inserimento perfetto) e trovano il raddoppio con una magia di Vargas. E l'Italia? Nemmeno una mezza reazione. Stavolta neanche il talismano Zaccagni (comunque tra i meno peggio) riesce a confezionare il miracolo. Un'Italia bruttissima, illusa dal gol ai titoli di coda contro la Croazia. Solo una suggestione, mandata a casa da una Svizzera che, appena tre anni fa, nella stessa competizione, era stata spazzata via senza soffrire. In 36 mesi i valori si sono completamente ribaltati. E l'Italia prende l'aereo. Come direbbe Spalletti: "Meritatamente".