Svizzera-Italia, in palio i quarti di finale. Spalletti punta su Scamacca e Fagioli

Alle 18 l'Italia a Berlino affronta la Svizzera per gli ottavi di finale di Euro 2024. Sarà Gianluca Scamacca a guidare l'attacco dell’Italia nell’ottavo di finale a Berlino questo pomeriggio contro la Svizzera. Per il resto il ct azzurro Luciano Spalletti ha confermato la formazione annunciata alla vigilia con Fagioli al posto di Jorginho a centrocampo insieme a Cristante e Barella. Sarà Mancini a sostituire lo squalificato Calafiori, mentre c'è anche la novità dell’altro romanista El Shaarawy in avanti insieme Chiesa. Per la Svizzera Rieder sostituisce lo squalificato Widmer

Le formazioni ufficiali

SVIZZERA (3-4-3): Sommer; Schar, Akanji, Rodriguez; Aebischer, Freuler, Xhaka, Rieder; Vargas, Embolo, Ndoye.

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Mancini, Bastoni, Darmian; Cristante, Fagioli, Barella; Chiesa, Scamacca, El Shaarawy.

Italiani e svizzeri colorano Berlino prima del match

Azzurre, rosse, ma anche tante maglie bianche. Quelle della nazionale tedesca. A due ore dall’ottavo di finale tra Italia e Svizzera, atmosfera tranquilla e di festa, con tanti gruppi misti. Molte famiglie o gruppi di amici italo-svizzeri con le divise di ordinanza che andranno allo stadio e vedranno l’ottavo di finale insieme.