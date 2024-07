Auf Wiedersehen Germania, la Spagna vince ai supplementari (2-1) con gol di Merino

SPAGNA (4-3-3) : Unai Simon 6; Carvajal 8, Le Normand 6 (1' stNacho 6), Laporte 6.5, Cucurella 6; Pedri sv (7' pt Olmo 8), Rodri7, Fabian Ruiz 6.5 (13' pts Joselu SV); Yamal 6 (18' st Ferran Torres6), Morata 6.5 (35' st Oyarzabal sv), N. Williams 6 (35' st Merino 8). In panchina: Baena, Grimaldo, Fermìn Lòpez, Jesùs Navas, Pèrez, Raya, Remiro, Vivian, Zubimendi. Allenatore: De La Fuente 7. GERMANIA (4-2-3-1) : Neuer 6; Kimmich 6.5, Rudiger 6, Tah 5.5 (35'st Muller 6), Raum 5 (12' st Mittelstadt 6.5); Emre Can 5 (1' stAndrich 6), Kroos 5.5; Sane 5 (1' st Wirtz 7), Gundogan 5 (12' stFullkrug 6.5), Musiala 6; Havertz 5.5 (1'pts Anton 6). In panchina: Baumann, Beier, Fuhrich, Gross, Henrichs, Koch, Schlotterbeck, Undav, Ter Stegen. Allenatore: Nagelsmann 6 ARBITRO : Taylor (Inghilterra) 4.5. NOTE : Spettatori: 54000 con almeno 10.000 spagnoli. Espulso al 17' sts Carvajal per doppia ammonizione. Ammoniti: Rudiger, Raum, Le Normand, Andrich, Kroos, Mittelstadt, Ferran Torres, Unai Simon, Schlotterbeck (dalla panchina), Wirtz, Rodri, Undav (dalla panchina), Morata (dalla panchina). Angoli: 5-1 per la Germania. Recupero: 2' pt, 4' st, 1'pts, 5' sts.

La Spagna si è qualificata per le semifinali di Euro 2024 battendo la Germania per 2-1 dopo i supplementari in una partita dei Quarti con un gol di Merino.

La Spagna in semifinale a Euro 2024 dopo oltre due ore di partita tiratissima contro la Germania padrona di casa. Finisce 2-1, col gol decisivo di Merino alla fine dei supplementari, quando i rigori sembravano a un passo. In gol il subentrato Olmo per gli spagnoli al 59', quindi il pari tedesco con Wirtz a un minuto dal 90'. Ai supplementari, poi, la rete decisiva che spedisce gli iberici a giocarsi la finale con la vincente di Portogallo-Francia.

Un finale crudele per i tedeschi e ancor di più per Tony Kroos che saluta la maglia dei bianchi chiudendo così una carriera entusiasmante. Le furie rosse sono andate a un passo dalla qualificazione già nei tempi regolamentari (dopo l’1-0 di Olmo, il pari di Wirtz), ma nel finale i panzer di Nagelsmann sono riusciti, con la forza della disperazione, a ottenere il pareggio. Poi, quando i supplementari erano ormai agli sgoccioli, il colpo di testa di Merino ha fatto partire la festa spagnola. Partenza nervosa, disastroso l’arbitro Taylor che non segue una linea coerente dando spazio ai calcioni e tenendo i cartellini nel taschino. Al 4' ci prova Rodri, Neuer para in presa bassa. Ritmi altissimi, al 15' il 2007 Yamal calcia sul fondo una punizione. Poi, al 21', Kimmich pesca Havertz al centro dell’area, buon colpo di testa ma la forza non c'è. Due minuti e Laporte avanza e spara, Neuer blocca. Le due squadre si equivalgono fino al 35' quando Havertz sporca i guanti di Unai Simòn. Quattro minuti e un break di Olmo viene fermato dal portiere tedesco. Nella ripresa dopo 2' Morata si gira benissimo in area ma alza troppo la mira. La Spagna passa al 7' quando Yamal scende a destra e crossa in mezzo all’area dove Olmo, in diagonale, impallina di precisione Neuer. La Germania si getta all’assalto senza remore. Al 25' destro di Andrich, Unai Simòn respinge la minaccia. Subito dopo Carvajal intercetta la conclusione di Havertz quindi è Fullkrug, di testa, a non avere fortuna. I tedeschi divorano il pareggio in due occasioni. La prima al 32' quando Wirtz serve Fullkrug che anticipa Nacho e prende in pieno il palo. La Spagna si salva al 37' quando Havertz, tutto solo, fallisce il pallonetto dopo un errore del portiere spagnolo nel rinvio. Ultimi minuti di pura sofferenza per gli spagnoli. La Germania pianta le tende nella metà campo avversaria ed al 44' trova il pareggio con una sponda di Kimmich per la girata di Wirtz. Nel recupero Muller divora il 2-1. Nel primo tempo supplementare gran sinistro da fuori di Oyarzabal che si spegne di poco a lato del palo alla destra di Neuer (14'). Nel secondo overtime, sul tiro dal limite di Musiala la respinta col braccio di Cucurella, in piena area di rigore, è netta. Taylor non fischia, il Var tace tra le proteste dei tedeschi. Dopo il no di Unai Simon su Fullkrug, allo scadere del recupero Merino, di testa, dà la qualificazione alla Spagna.