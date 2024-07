Il centrocampista francese Khephren Thuram è sbarcato questa mattina all’aeroporto di Torino per poi raggiungere in macchina il JMedical, dove sosterrà le visite mediche con la Juventus. Accompagnato da papà Lilian, ex centrale bianconero, l’ex giocatore del Nizza, fratello dell’attaccante dell’Inter Marcus e nato a Reggio Emilia nel periodo in cui il padre militava nel Parma, firmerà successivamente un contratto che lo legherà con la 'Vecchia Signora'.