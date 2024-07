Serie B, avvio casalingo da brividi per le calabresi: Cosenza-Cremonese e Catanzaro-Sassuolo LIVE

Tutto pronto per il calendario della serie B 2024-2025. Iniziato, in piazza Europa a La Spezia, l'evento in cui si conosceranno gli incroci del calendario cadetto. Anche in questa stagione "la sequenza delle gare nel girone di andata sarà diversa rispetto a quella del ritorno (calendario asimmetrico)". Il campionato comincerà sabato 17 agosto con la prima giornata (gara inaugurale venerdì 16), mentre saranno quattro i turni infrasettimanali: martedì 27 agosto, martedì 29 ottobre, a Santo Stefano giovedì 26 dicembre e infine giovedì 1 maggio. Detto che la sosta invernale sarà programmata dal 30 dicembre 2024 all’11 gennaio 2025, saranno 4 le soste: niente campionato nel weekend tra il 7 e il 9 settembre, tra il 12 e il 13 ottobre, tra il 16 e il 17 novembre e tra il 22 e il 23 marzo. L’ultima di campionato è in programma venerdì 9 maggio.

Le parole del presidente Guarascio

Il patron del Cosenza è intervenuto dopo che sono state sorteggiate le prime 7 giornate: «Sarà un campionato tosto, la serie B è il campionato degli italiani. Speriamo che ci siano squadre deboli ma non è mai così. Stiamo allestendo una squadra competitiva, ci faremo trovare pronti per la partita del 17 agosto. I 20 pali dell'anno scorso? Sembrava un tiro al bersaglio, i magazzinieri hanno provato a rompere la maledizione gettando del sale...»