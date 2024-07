Inter-Inzaghi avanti fino al 2026, il tecnico: “Mai pensato di andare via. Nazionale? Ecco cosa penso”

«Apprezzamenti da altri club? Senz'altro non solo quest’anno, da quando allenavo la Lazio, ma anche quest’estate, non lo nego, ma non ho mai pensato minimamente di andare via dall’Inter, mi sento apprezzato, non sto nemmeno a sentire. Mi sento realizzato in un ambiente in cui sto bene, c'è sinergia coi ragazzi e i tifosi. Fanno piacere gli apprezzamenti, ma non li ho mai ascoltati». Lo ha dichiarato il tecnico dell’Inter Simone Inzaghi durante la conferenza stampa di presentazione della stagione 2024-25.

Sulla Nazionale

«Il blocco Inter in Nazionale? Ho sentito i ragazzi ed erano giù di morale, all’Europeo non siamo andati benissimo ma siamo in buone mani. Spalletti è un ottimo allenatore, gli infortuni di Acerbi, Berardi, penso allo stesso Dimarco, hanno pesato. Abbiamo avuto una delusione, ma siamo in ottime mani: c'è del materiale, da una grande delusione dobbiamo riprenderci al più presto».