Euro 2024, l'Inghilterra non rimonta: la Spagna campione d'Europa

Spagna-Inghilterra 2-1

RETI: 2' st Williams, 28' st Palmer, 41' st Oyarzabal.

SPAGNA (4-2-3-1): Unai Simon 6; Carvajal 6.5, Le Normand 6 (38' st Nacho sv), Laporte 6.5, Cucurella 7; Rodri 6.5 (1' st Zubimendi 6), Fabian Ruiz 6.5; Yamal 7 (44' st Merino sv), Dani Olmo 7, Nico Williams 7.5; Morata 6 (23' st Oyarzabal 7.5). In panchina: Raya, Remiro, Vivian, Joselu, Torres, Grimaldo, Baena, Navas, Fermin Lopez. Allenatore: De La Fuente 7.

INGHILTERRA (3-4-2-1): Pickford 7; Walker 6, Stones 6, Guehi 5; Saka 6, Mainoo 5.5 (25' st Palmer 7.5), Rice 5.5, Shaw 6; Foden 5 (44' st Toney sv), Bellingham 6; Kane 5 (16' st Watkins 6). In panchina: Ramsdale, Henderson, Alexander-Arnold, Trippier, Konsa, Dunk, Gallagher, Gordon, Bowen, Eze, Gomez, Wharton. Allenatore: Southgate 6.

ARBITRO: Letexier (Francia) 6.

NOTE: cielo sereno; terreno di gioco in buone condizioni. Ammoniti: Kane, Olmo, Stones, Watkins. Angoli: 10-2 per la Spagna. Recupero: 2'; 4'.

La Spagna batte 2-1 l’Inghilterra e conquista gli Europei con le reti di Nico Williams e Mikel Oyarzabal dopo il momentaneo pareggio di Cole Palmer. Le Furie Rosse vincono così il quarto Europeo dopo quelli del 1964, 2008 e 2012. Resta a zero titoli invece l’Inghilterra, in finale anche quattro anni fa quando venne sconfitta ai rigori dall’Italia.