Se alla finale di Euro 2024 si incontrassero moglie e amante... Guai in vista per Kyle Walker

Se alla finale degli Europei 2024 si dovessere incontrare moglie, marito e amante potrebbero essere guai seri. Grossi problemi in vista per Kyle Walker, terzino del Manchester City, che stasera indosserà la maglia della nazionale inglese per giocare la finale contro la Spagna. Sugli spalti, infatti, potrebbero essere presenti sia la moglie, Annie Kilner, con i quattro figli Riaan, Roman, Reign e Rezon, sia l'amante, Lauryn Goodman, con il figlio avuto dalla relazione extraconiugale con il calciatore 34enne.

Kyle Walker è una figura di spicco della nazionale inglese, impegnata questa sera, domenica 14 luglio 2024, nella finale degli Europei contro la Spagna. La partita non sarà facile per lui, e non solo perché si tratta di una finale. Walker sa che le sue recenti decisioni sentimentali potrebbero distogliere l'attenzione dal campo. Sugli spalti, infatti, potrebbero esserci sia la moglie Annie Kilner sia l'amante Lauryn Goodman, come riportato dalla stampa inglese. Un eventuale incontro tra le due potrebbe generare tensioni.