Thiago Motta si presenta: "Voglio una Juventus orgogliosa ed entusiasta"

"Allenare la Juve è una grande responsabilità ma è una bellissima responsabilità. Non cambierei il mio posto con nessuno. Voglio trasmettere la motivazione e l’entusiasmo che ho dentro, dovremo competere contro chiunque. La pressione? Uno stimolo in più". Sono le prime parole da nuovo allenatore della Juventus di Thiago Motta, presentato oggi nella sala stampa dell’Allianz Stadium. "Voglio una squadra orgogliosa e felice dopo ogni partita, significa che avremo dato il massimo - aggiunge - Obiettivi? Dobbiamo prepararci bene, concentrarci al massimo per fare una buona preparazione ed essere pronti ad affrontare ogni squadra al massimo". Motta poi rivela: "Ero convinto di arrivare in un club fantastico, preparato, ma la struttura mi ha sorpreso, c'è tutto per fare bene il nostro lavoro. Affronteremo i prossimi tre anni giorno per giorno, cercando di giocare più partite possibili. Significherebbe che la squadra sta andando bene".