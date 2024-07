Al via la Coppa Italia, ecco date e canali tv: ci sono anche Catanzaro e Cosenza

Dopo il turno preliminare del 4 agosto, che garantirà l'accesso al tabellone principale, la Coppa Italia entrerà nel vivo il 9 agosto con i trentaduesimi di finale, trasmessi in esclusiva su Mediaset. La competizione inizierà con quattro partite, coinvolgendo subito tre squadre di Serie A: Monza, Genoa e Udinese. Il giorno seguente sarà la volta della prima grande squadra, il Napoli di Conte, che affronterà il Modena. Il turno si concluderà martedì 12 agosto. In totale, ci saranno sedici partite in quattro giorni, tutte trasmesse in diretta esclusiva in chiaro su Italia 1 e Canale 20, con la consueta diretta streaming su Sportmediaset.it.

Il calendario

VENERDÌ 9 AGOSTO

18 SASSUOLO-CITTADELLA su Canale 20

18:30 UDINESE-VINCENTE JUVE STABIA-AVELLINO (si giocherà in data da definire) su Italia 1

20:45 GENOA-REGGIANA su Canale 20

21:15 MONZA-SUDTIROL su Italia 1

SABATO 10 AGOSTO

18 CREMONESE-BARI su Canale 20

18:30 VERONA-VINCENTE CESENA-PADOVA (che si giocherà il 4 agosto alle 20.30) su Italia 1

20:45 EMPOLI-CATANZARO su Canale 20

21:15 NAPOLI-MODENA su Italia 1