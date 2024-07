Figc-Lega, niente accordo. Si va verso l’assemblea per la modifica dello statuto: slitta il voto del 4 novembre

Quella tra Figc e Lega Serie A è una partita destinata a giocarsi ancora, ma con nuove regole. L'incontro andato in scena nella sede della Federcalcio tra il presidente federale Gabriele Gravina e le componenti del mondo del calcio, alla quale non ha preso parte il ministro per lo sport e i giovani Andrea Abodi che, dopo aver avuto diverse interlocuzioni con le parti in causa ha preferito alla fine non partecipare lasciando le parti a ragionare in autonomia, non ha prodotto la fumata bianca.

Nessun accordo, dopo le circa due ore di confronto, è stato trovato, alla luce dell’emendamento Mulé, sulla nuova rimodulazione dei pesi della Serie A, sia in fase di percentuali elettorali sia in consiglio federale. Si andrà dunque a un’assemblea per riscrivere lo Statuto e ridisegnare gli assetti, con la conseguenza probabile, se non quasi certa, del rinvio del voto previsto per il 4 novembre. «Verificate le posizioni di tutti senza nemmeno parlare di richieste e di numeri specifici, sottoporrò al Consiglio federale, già fissato per lunedì 29 luglio, la possibilità di convocare un’assemblea per la modifica dello statuto per favorire, nelle prossime settimane, un’approfondita e auspico fruttuosa riflessione sulle modifiche da attuare», le parole di Gravina. La strada del confronto assembleare, quindi, è ormai segnata e porta alla modifica dello statuto federale, unica soluzione per accontentare le richieste della Lega Serie A. Preso atto della situazione, Gravina ha quindi proposto di portare in assemblea la proposta di discutere le modifiche con il consiglio del prossimo 29 luglio che sarà decisivo in questo senso.