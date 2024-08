Coppa Italia, Lecce avanti di misura. Il Pisa di Inzaghi passeggia col Frosinone

Il Lecce stacca il pass per i 16esimi di Coppa Italia dove affronterà il Sassuolo. La squadra di Gotti batte 2-1 al Via del Mare il Mantova, formazione neopromossa in B, e supera i 32esimi della competizione nazionale. Il risultato si sblocca al 14° del primo tempo con il vantaggio siglato da Kialonda Gaspar, difensore angolano prelevato quest’estate dai portoghesi dell’Estrella Amadora e in gol su assist di Gallo. Il Mantova trova il pareggio al 28° della ripresa con il neo-entrato Bragantini. La squadra di Possanzini va di nuovo sotto tre minuti dopo, ancora Gaspar in gol, ma questa volta la rete viene annullata. Il Lecce non molla e, all’86°, trova il gol della vittoria e della qualificazione siglato da Krstovic. Finisce 2-1, salentini ai sedicesimi contro il Sassuolo, Mantova eliminato.

Pisa in grande spolvero a Frosinone

Il Frosinone esce sconfitto 3-0 dalla sfida casalingacontro il Pisa e saluta la competizione già nei 32mi di finale. Per i toscani allenati da Pippo Inzaghi a segno nel primo tempo Tramoni (28') e Bonfanti (44'). Nella ripresa il colpo di testa di Arena (44') ha arrotondato il successo pisano.