Juventus, fine della storia con Szczesny: ufficiale la risoluzione del contratto

Risoluzione consensuale del contratto: Wojciech Szczesny e la Juventus si salutano dopo sette stagioni trascorse insieme. Il portiere polacco, ex Roma, ha totalizzato 252 presenze in gare ufficiali con la maglia della Juventus, 200 delle quali in Serie A: quest’ultimo traguardo gli ha permesso di diventare il 7° calciatore straniero a raggiungere quota 200 apparizioni (dalla stagione 1994/95) in bianconero. 100 clean sheets (103 se si contano anche le gare in cui non è rimasto in campo integralmente), 9 rigori parati fra Serie A (8 su 31 fronteggiati) e Champions League e una percentuale di parate del 73% che lo piazza al primo posto in Serie A dal suo arrivo a Torino in questa speciale classifica.

E poi i trofei, 8 in totale in questi suoi 7 anni di militanza in bianconero: 3 campionati italiani, 3 Coppe Italia e 2 Supercoppe Italiane. Per il suo futuro si parla di Napoli o Arabia Saudita.