Serie A, sabato s'inizia ed è tempo di... Fantacalcio: sorprese, rigoristi, probabili formazioni e ballottaggi

Tutti a caccia dell'Inter e di Lautaro Martinez (fresco di rinnovo di contratto con i nerazzurri). E sarà proprio la squadra di Simone Inzaghi, sabato a Genova contro i Grifoni allenati da Gilardino, ad aprire le danze alle 18,30. In concomitanza scenderanno in campo Parma e Fiorentina. In serata, invece, Milan-Torino ed Empoli-Monza. Poi, domenica, Verona-Napoli, Bologna-Udinese (18,30), Lazio-Venezia e Cagliari-Roma (ore 20.45). Lunedì, invece, spazio a Lecce-Atalanta e Juventus-Como.

Ma è caccia anche alla coppa più ambita dagli amanti del calcio da condividere con gli amici: il Fantacalcio. Ecco tutte le info più curiose per gli appassionati del gioco più bello legato al calcio.

ATALANTA (3-4-1-2): Carnesecchi; Djimsiti/GODFREY, Hien, Kolasinac; Zappacosta, De Roon, Ederson/Pasalic, Ruggeri; De Ketelaere/ZANIOLO, Lookman; RETEGUI. All.: Gasperini.

Rigoristi: Lookman, Retegui.

Sorpresa: Tourè.

BOLOGNA (4-3-3): Skorupski; HOLM, Posch/ERLIC, Beukema, MIRANDA; Moro/Aebischer, Freuler, Fabbian; Orsolini, Castro/DALLINGA, Ndoye/CAMBIAGHI. All.: ITALIANO.