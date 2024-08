Paulo Dybala ha detto sì ai dollari d'Arabia: guadagnerà 75 milioni in tre anni

La notizia del trasferimento di Paulo Dybala all'Al-Qadsiah rappresenta un colpo importante per il club saudita e una svolta significativa nella carriera del giocatore argentino. Dybala, che aveva manifestato inizialmente il desiderio di restare in Europa per giocare la Champions League, ha infine accettato l'offerta saudita, attratto dall'importante contratto triennale da 75 milioni di euro.

Questo trasferimento segna la fine dell'avventura di Dybala alla Roma, dove ha giocato un ruolo chiave, ma dove evidentemente non ha trovato l'opportunità di competere ai massimi livelli europei come sperava. La Roma, dal canto suo, dovrà ora decidere se accettare l'indennizzo di 3 milioni di euro proposto, una cifra inferiore rispetto alla clausola rescissoria originale, ma che potrebbe essere accettata per favorire la partenza di un giocatore che ha già deciso di cambiare aria.

Il passaggio di Dybala all'Al-Qadsiah riflette anche la crescente attrattiva economica del campionato saudita, che sta attirando sempre più stelle internazionali con offerte finanziarie molto elevate. Sarà interessante vedere come Dybala si adatterà al nuovo ambiente e come questo trasferimento influenzerà la sua carriera a lungo termine.