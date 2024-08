Colpo del Torino in Laguna. Vanoli vince nella "sua" Venezia

Venezia - Torino 0-1

Marcatore: 41'st Coco

Venezia: Joronen 6.5; Svoboda 6, Idzes 7, Sverko 6 (32'st Altare 5.5); Candela 6 (42'st Raimondo sv), Duncan 6, Nicolussi Caviglia 6.5 (18'st Doumbia 5.5), Zampano 6.5; Ellertsson 5.5, Oristanio 6 (31'st El Haddad 5.5); Pohjanpalo 5.5 (32'st Gytkjaer 5.5). In panchina: Stankovic, Grandi, Haps, Schingtienne, Sagrado, Andersen, Crnigoj. Allenatore: Di Francesco 6.

Torino: Milinkovic-Savic 6.5; Vojvoda 5.5 (32'st Dembélé 6), Coco 7, Masina 7; Lazaro 5.5 (46'st Walukiewicz sv), Ricci 6.5 (17'st Sanabria 6), Linetty 6, Ilic 6, Sosa 5.5 (17'st Pedersen 6); Adams 5.5 (32'st Tameze 6), Zapata 6. In panchina: Paleari, Donnarumma, Bianay, Ciammaglichella, Karamoh, Njie. allenatore: Vanoli 6.5.

Arbitro: Marcenaro di Genova 6

Note: serata nebbiosa, campo in buone condizioni. Ammoniti: Linetty, Vojvoda, Duncan, Altare, Lazaro, Pedersen. Angoli: 3-3. Recupero: 3'+1, 5'+1.

Nell’anticipo della terza giornata di Serie A, il Torino batte 1-0 il Venezia al Penzo e si regala la vetta provvisoria della classifica. La rete di Coco all’86° rende piacevole il ritorno in Veneto dell’ex Vanoli. I lagunari affrontano ad armi pari il Torino, meritando tutt'altro risultato, specialmente per quanto creato nella ripresa. Per quanto riguarda le formazioni, Di Francesco ritrova dal primo minuto il bomber Pohjanpalo, mentre nel Torino debutta il neoacquisto Sosa. Gli indubbi protagonisti del primo tempo sono certamente i due portieri, che si sfidano a distanza a suon di interventi miracolosi. Il primo a salire alla ribalta è Milinkovic-Savic che, nel giro di un minuto, nega due volte la gioia del gol a Nicolussi Caviglia, al debutto con il Venezia: dopo aver deviato in angolo, infatti, un’insidiosa conclusione a giro, il serbo neutralizza anche il successivo rasoterra dell’ex Juve. Al 19° entra in partita anche il Torino e Joronen salva sulla conclusione ravvicinata di Adams. A più riprese Vanoli striglia i suoi giocatori, dimostrandosi insoddisfatto per il giropalla lento e la poca cattiveria sulle seconde palle.