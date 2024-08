Conference League, avversarie morbide per la Fiorentina: unico ostacolo l'Apoel

La Fiorentina affronterà tra gli altri gli austriaci del Lask e i greci dell’Apoel Salonicco, nella fase preliminare di Conference League. Lo ha stabilito il sorteggio Uefa. Anche per la Conference, come per Champions ed Europa League, non si tratta più di gironi, ma un 'campionato' aperto con classifica generale finale, in cui ogni squadra affronta sei avversarie (e non otto, come nelle altre due coppe).

La Fiorentina giocherà dunque contro il Lask in casa, l'Apoel in trasferta, il Vitoria in trasferta, i gallesi del New Saints in casa, il San Gallo in trasferta e i ciprioti del Pafos in casa.