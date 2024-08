Lecce, sofferenza e tre punti targati Krstovic. Bologna-Empoli, pari... in due minuti

BOLOGNA-EMPOLI 1-1 MARCATORI: 2'pt Fabbian, 3'pt Gyasi.. BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski 6; Posch 6.5, Lucumi 6.5 (27'st De Silvestri sv), Beukema 6, Miranda 6.5; Freuler 6, Moro 5.5 (9'st Aebischer 6); Orsolini 6 (27'st Urbanski sv), Fabbian 6.5 (20'st Dallinga 5.5), Karlsson 5 (9'st Odgaard 5); Castro 5. In panchina: Bagnolini, Ravaglia, Holm, Ilic, Corazza, Lykogiannis, Pobega, Iling-Junior. Allenatore: Italiano 6. EMPOLI (3-4-2-1): Vasquez 6; Goglichidze 5.5, Ismajli 6, Viti 6; Gyasi 6.5, Grassi 6.5 (16'st Esposito 6), Henderson 6, Pezzella 6 (27'st Cacace sv); Fazzini 5.5 (22'st Haas 5.5), Solbakken 5.5 (22'st Pellegri 5.5); Colombo 6 (16'st Maleh 6). In panchina: Seghetti, Brancolini, Marianucci, Sazonov, Ekong. Allenatore: Sullo (D’Aversa squalificato) 6. ARBITRO: Marinelli di Tivoli 6. NOTE: Spettatori: 20.000 circa. Ammoniti: Pezzella, Vazquez, Henderson. Angoli: 6-2. Recupero: 2' pt, 8' st. Botta e risposta iniziale, poi tanto equilibrio tra Bologna ed Empoli. Nel primo tempo un gol ed un’occasione per parte, nella ripresa qualcosa in più hanno fatto i felsinei ma, alla fine, il risultato è sostanzialmente giusto. Chi pensava però che, dopo un inizio del genere, ci fosse stato un prosieguo scoppiettante, è rimasto sostanzialmente deluso. Pronti via e passa il Bologna. Angolo da destra, sponda di Beukema per Fabbian, piatto destro e Vazquez è battuto. Immediato il pareggio dell’Empoli. Cross di Pezzella per Gyasi che la mette dentro. Gioco vibrante, partita combattuta. Terzo tempo di Castro, su azione d’angolo (15'), palla alta. Le due squadre corrono ma non si scoprono. Al 38' Solbakken ha la palla buona per segnare ma si fa ipnotizzare da Skorupski. Il Bologna reagisce con un tiro di Moro e con una palla d’oro di Orsolini che divora letteralmente il 2-1 dopo un disimpegno di Goglilidze finito sulla faccia di Gyasi. L’esterno rossoblù si presenta davanti a Vazquez ma spara alle stelle. Nella ripresa cominciano i cambi mentre Miranda crossa per Orsolini (17'), colpo di testa con palla a lato non di molto.

LECCE-CAGLIARI 1-0 MARCATORE: 26' pt Krstovic. LECCE (4-2-3-1): Falcone 7.5; Guilbert 6.5 (31' st Jean 5.5), Gaspar 7, Baschirotto 6, Gallo 6; Ramadani 6.5, Pierret 6.5 (30' st Pierotti sv); Dorgu 4, Oudin 6 (11' st Morente 6), Banda 6.5 (30' st Coulibaly 6); Krstovic 7 (49' st Rebic sv). In panchina: Fruchtl, Samooja, Borbei, Pelmard, Bonifazi, Mcjannet, Berisha, Rafia, Marchwinski, Burnete. Allenatore: Gotti 6.5. CAGLIARI (3-5-2): Scuffet 6; Zappa 6 (1' st Palomino 6), Mina 5, Luperto 7; Azzi 5.5 (23' st Felici 6), Deiola 6 (23' st Viola 5), Prati 6 (1' st Lapadula 5.5), Marin 5, Augello 5.5; Luvumbo 6.5, Piccoli 5 (37' st Pavoletti 6). In panchina: Iliev, Sherri, Hatzidiakos, Obert, Adopo, Zortea, Jankto, Makoumbou, Gaetano, Pavoletti, Mutandwa. Allenatore: Nicola 5. ARBITRO: Fabbri di Ravenna 6. NOTE: giornata serena, terreno in buone condizioni. Al 45' pt espulso Dorgu per rosso diretto (gioco pericoloso). Ammoniti: Oudin, Zappa, Lapadula, Falcone, Marin. Angoli: 7-9. Recupero: 2' pt, 7' st. Il Lecce - in 10 uomini per tutto il secondo tempo - batte 1-0 il Cagliari al Via del Mare. Una rete di Krstovic regala ai giallorossi i primi tre punti in Serie A e lascia la squadra di Davide Nicola (che ha colpito due traverse) a quota due in classifica prima della sosta. A segnare il primo gol del campionato degli uomini di Gotti è lo stesso giocatore che aveva realizzato l’ultimo della scorsa stagione 118 giorni fa. A Krstovic (che il 5 maggio 2024 segnò proprio contro il Cagliari) però servono le prove generali per prendere le misure della porta difesa da Scuffet. La prima occasione è clamorosa: al 6' Mina sbaglia il retropassaggio, Krstovic si impadronisce della palla, salta Scuffet ma non Luperto che fa le veci del suo portiere e salva un gol fatto. All’11' altra chance: spunto di Banda dalla fascia mancina e cross a centro area, dove il montenegrino con un sinistro al volo sfiora il palo alla destra dell’estremo difensore. Al 26' arriva l’1-0. Sugli sviluppi di un corner, Gaspar fa un assist di testa per Krstovic che allunga la gamba sotto porta e anticipa Piccoli deviando la palla in rete.