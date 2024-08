Napoli, Osimhen e Mario Rui sono fuori rosa. E anche Varane al Como non è più in lista

Victor Osimhen, anche se ancora sul mercato internazionale non ha trovato una sistemazione, è fuori dalla rosa del Napoli. L’attaccante nigeriano è stato escluso, al pari di Mario Rui, dalla lista della Serie A. Entrambi i giocatori, però, potrebbero trovare a breve una sistemazione, visto che in diversi campionati il mercato è ancora aperto. Romelu Lukaku intanto ha preso la maglia numero 9, ovvero quella indossata fino a ieri da Osimhen. Altra «vittima» eccellente delle ultime ore è Raphael Varane. Il difensore francese, 31enne, arrivato da poco al Como da svincolato, non è presente nella lista ufficiale del club lombardo, neo promosso in Serie A. Possibile, a breve, una risoluzione del contratto che lega Varane al Como.