Pazzo Napoli: rimonta il Parma grazie a Lukaku, Anguissa e... Del Prato in porta. Leao entra e salva Fonseca

NAPOLI-PARMA 2-1 MARCATORI: 19'pt Bonny (rig), 47'st Lukaku, 51'st Anguissa. NAPOLI (3-4-2-1): Meret 5.5; Di Lorenzo 6, Rrahmani 6, Buongiorno 6.5; Mazzocchi 6 (34'st Simeone 6), Anguissa 6, Lobotka 6, Olivera 5.5 (1'st Spinazzola 6.5); Politano 6 (25'st David Neres 6), Kvaratskhelia 6.5; Raspadori 5.5 (17'st Lukaku 6.5). In panchina: Contini, Caprile, Juan Jesus, Rafa Marin, Zerbin, Ngonge. Allenatore: Conte. PARMA (4-2-3-1): Suzuki 5; Coulibaly 5.5, Balogh 6 (28'st Osorio 5.5), Circati 6, Valeri sv (7'pt Delprato 6); Sohm 6, Bernabé 6.5; Man 6, Kowalski 5.5 (13'st Almqvist 6), Mihaila 5.5 (28'st Charpentier 6); Bonny 6.5 (13'st Cancellieri 6). In panchina: Chichizola, Corvi, Hainaut, Camara, Cyprien, Leoni, Haj Mohamed, Mikolajewski. Allenatore: Pecchia. ARBITRO: Tremolada di Monza 6. NOTE: serata serena, terreno in buone condizioni. Espulso Suzuki al 30'st per doppia ammonizione (in porta Delprato). Ammoniti: Anguissa, Lobotka, Mihaila, Delprato. Angoli 6-3. Recupero: 4', 15'. Una vittoria al cardiopalma, con due reti nel recupero in una gara che dura 105 minuti. Una vittoria arrivata con l’avversario in dieci, senza portiere dal 75' per l’espulsione di Suzuki, e con la rete dell’1-1 siglata dal suo pupillo. Antonio Conte esulta per il secondo successo stagionale del Napoli ma, anche e soprattutto, esulta per il gol al debutto di Romelu Lukaku: è 2-1 sul Parma. Il match sembra iniziare nel migliore dei modi per il Napoli: Kvaratskhelia sfiora il vantaggio e Pecchia perde Valeri, importante arma difensiva. Da qui in poi però risalgono di tono i ducali, che mettono in mostra quelle caratteristiche offensive che si erano già viste contro Milan e Fiorentina. Man e Mihaila fanno impazzire Olivera, che non li prende mai, e il secondo sfiora il vantaggio. Occasione anche per Kowalski, classe 2005 che sostituisce Estevez ed è la scommessa del Parma, e palo per Bonny. Domina il Parma dunque, e al 19' ecco la rete: Meret stende Bonny, che si prende il pallone e trasforma il calcio di rigore. La reazione del Napoli è affidata al solo Kvara, che ingaggia un duello personale col portiere: la spunta in due occasioni Suzuki e al riposo è 1-0, con Bernabé a sfiorare il bis.

Nella ripresa Conte si gioca la carta Spinazzola e i suoi schiacciano il Parma, che non esce più e commette un errore, sostituendo Bonny per arroccarsi in difesa. Conte mette dentro anche Lukaku al 62' e ha un assist inatteso: uscita folle di Suzuki, che travolge David Neres e viene espulso per doppia ammonizione al 75'. In porta va Delprato, che le prova tutte per difendere il risultato, ma capitola nel recupero. Lukaku pareggia al 92' con un tocco dall’interno dell’area, che piega le mani al portiere improvvisato e vale la sua prima rete col Napoli e al Maradona, poi il bis di Anguissa: cross di Neres e stacco imperioso del camerunense, è 2-1 al 96'. Nel maxi-recupero di un quarto d’ora c'è spazio anche per il Parma, che col cuore va vicino al pari: Meret salva su Almqvist, poi di Lorenzo sfiora l'autorete. Esulta Conte, che sale a 6 punti con Lukaku decisivo. Il miglior messaggio possibile per la tifoseria del Napoli e per Osimhen, da oggi fuori lista e virtualmente fuori rosa.