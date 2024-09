Calcio, ore di apprensione per Totò Schillaci: è ricoverato al Civico di Palermo. I familiari: "Condizioni stabili, controllato giorno e notte"

Sono ore di grande apprensione per Totò Schillaci, ex attaccante siciliano e icona di Italia 90, attualmente ricoverato all'ospedale Civico di Palermo. La famiglia ha confermato la notizia attraverso un post sui canali social, rispondendo alle numerose richieste di informazioni da parte dei media. Il messaggio recita: "Visto le innumerevoli chiamate da parte di molte testate giornalistiche e viste le brutte notizie che circolano, informiamo che il nostro amato Totò è in condizioni stabili ed è controllato da una equipe di medici continuamente notte e giorno. Forza Totò", accompagnato da un cuore e mani giunte.



Circolavano voci ben più preoccupanti, come l’aggiornamento errato su Wikipedia che annunciava la sua scomparsa l'8 settembre 2024, ma per fortuna non è così. La famiglia ha voluto rassicurare i fan e chiesto di mantenere la calma.