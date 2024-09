Calcio, ore di apprensione per Totò Schillaci: è ricoverato al Civico di Palermo. I familiari: "Condizioni stabili, controllato giorno e notte"

Ore di apprensione per Totò Schillaci. Il bomber di Italia 90 è ricoverato nel reparto di Pneumologia dell’ospedale Civico di Palermo in gravi condizioni. L'ex calciatore, eroe delle notti magiche, è in cura da qualche anno per un tumore e ha subito anche degli interventi. È stato in terapia alla clinica la Maddalena e dall’altra sera si trova nel nosocomio cittadino.

La conferma delle sue condizioni sul suo profilo social da parte dei familiari: «Totò è in condizioni stabili ed è controllato da una equipe di medici notte e giorno» e poi l'augurio di riprendersi, «Forza Totò».