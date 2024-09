Goal collection Serie D: la Reggina passa allo scadere sull'Igea. Sorpresa Sambiase, il Siracusa cade al "D'Ippolito"

Archiviati i primi 180 minuti di Coppa Italia, consueto apripista tra agosto e settembre, scocca l’ora del campionato, primi punti in palio e primo scivolone, inatteso secondo pronostico, del Siracusa che cade al “Guido D’Ippolito” di Lamezia Terme, sconfitto dal Sambiase per 1-0 che massimizza la rete dagli 11 metri di Zerbo.

Serve un rigore, assai discutibile, alla Reggina per battere a domicilio la Nuova Igea Virtus. Un gol per parte, nella prima frazione di gioco, con gli amaranto in vantaggio con la rete di Antonino Ragusa a cui replica Di Piedi sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Arriva in piena zona Cesarini il gol di Ragusa, dagli 11 metri, che vale i primi 3 punti in cassaforte per l’11 di Rosario Pergolizzi.

Ben più rotondo e netto il successo della Scafatese, altra nobile accreditata al salto di categoria, che batte l’Acireale per 4-0. Ad aprire le danze su calcio di rigore è Ciro Foggia, granata che hanno l’opportunità per rimettere il match sui binari dell’equilibrio ma falliscono con Marchionni che si fa ipnotizzare da Becchi. Conto chiuso, già nel primo tempo, con le reti di uno scatenato Foggia autore di una tripletta, nel secondo tempo arriva la firma di Albadoro con una pregevole rete acrobatica.

Pari e patta al “Marco Tomaselli” di Caltanissetta tra Nissa e Vibonese. Calabresi avanti con Alagna, biancoscudati che acciuffano il pari nel recupero con l’incornata dell’ex Licata Rotulo.