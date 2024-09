L'Italia U21 travolge la Norvegia con la tripletta dello scatenato Baldanzi

Norvegia - Italia 0-3

Marcatore: 10' pt, 27' st, 35' st Baldanzi

Norvegia (5-3-2): Tangvk 6; Lovik 5.5 (42'st Braude sv), Hjelde 5, Mannsverk 5.5 (1'st Aasgaard 6), Ostrom 5, Edh 5.5; Jatta 6 (18'st Nordas 5.5), Hansen-Aeroen 6, Arnstad 6.5; Mvuka 5.5 (42'st Nypan sv), Broholm 5 (18'st Orjasaeter 5). In panchina: Ree, Skaret, Guddal, Melkersen. Allenatore: Jalland 5.

Italia (4-3-1-2): Desplanches 6.5; Zanotti 6.5, Coppola 6, Pirola 6, Ruggeri 6.5; Fabbian 6 (42'st Savona sv), Bove 6.5, Ndour 6; Baldanzi 8.5 (42'st Ghilardi sv); Gnonto 6 (42'st Raimondo sv), Esposito 5.5 (12'st Pisilli 6.5). In panchina: Zacchi, Bianco, Ambrosino, Bonfati, Tongya. Allenatore: Nunziata 6.5.

Arbitro: Bogar (Ungheria) 5.5

Note: Serata serena, terreno di gioco in buone condizioni. Ammoniti: Coppola, Hjelde. Angoli: 5-1. Recupero: 2', 3'.

Un successo largo, non ancora decisivo, ma sicuramente di fondamentale importanza. L’Under 21 azzurra si impone per 3-0 a Stavanger, in casa della Norvegia, in un match valido per il gruppo A delle qualificazioni agli Europei di categoria. La squadra di Nunziata vince lo scontro diretto grazie alla tripletta del talento della Roma, Tommaso Baldanzi, straordinario protagonista del match e in gol al 10° del primo tempo, al 27° e al 35° della ripresa.