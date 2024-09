Riparte la Serie A, Inter, Juve e Napoli a caccia di conferme. Milan e Roma: vietato sbagliare

L’Italia s'è desta e, oltre a Spalletti, che si è ben posizionato in Nations League, vuole trarne giovamento anche la pattuglia di squadre che si preparano all’esordio della nuova, ricchissima Champions. Le tre grandi lombarde (Inter, Milan e Atalanta) affrontano subito il tris d’assi inglese Man City-Liverpool-Arsenal, ma prima c'è una formalità di non poco conto, la ripresa del campionato. La quarta giornata assomiglia molto alla prima, per il robusto numero di giocatori che, a causa del prolungarsi del mercato, hanno giocato poco o nulla. Ma imprese e delusioni non si cancellano, per cui si riparte con una graduatoria corta dove, accanto a Inter, Juve e Napoli, sentono aria di alta classifica Torino, Udinese e Verona. Il sorteggio iniziale è stato benevolo perché, salvo Atalanta-Fiorentina, non ci sono scontri tra le big.

Mentre Inter e Juve cercano di mantenere la testa con due squadre in crescita come Monza e Empoli, gli incontri più delicati riguardano Milan e Roma, ancora bloccate in 14/a posizione col misero bottino di due punti. Fonseca sa che si gioca molto in otto giorni (Venezia, Liverpool e derby), ma un nuovo inciampo domani sarebbe imperdonabile. Teo Hernandez e Leao, dopo le polemiche del 'cooling break', dovrebbero giocare dall’inizio ("Non so se saranno titolari» ha detto però il tecnico). Ci saranno rotazioni calcolate per cui il recuperato Morata dovrebbe cominciare in panchina mentre, quasi a evocare l'atmosfera di Premier, dovrebbe partire titolare un quartetto di estrazione Chelsea: Abraham, Tomori, Pulisic e Loftus-Cheek. A rendere ancora più delicata la situazione c'è anche la posizione di Ibrahimovic che, per scelte tecniche e personali, non sembra più così salda. A San Siro arriva il Venezia di Di Francesco, ultimo in classifica ma che ha bene giocato le ultime due gare.