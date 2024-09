Milan, poker ad un Venezia spaesato. Prima vittoria in campionato per i rossoneri

Milan - Venezia 4-0

Marcatori: 2'pt Hernandez, 16'pt Fofana, 25'pt Pulisic (rig.), 29'pt Abraham (rig.)

Milan (4-2-3-1): Maignan 6; Emerson Royal 6, Gabbia 7, Pavlovic 6.5, Hernandez 7.5; Loftus-Cheek 6.5, Fofana 7.5 (34'st Zeroli sv); Pulisic 6.5 (34'st Chukwueze sv), Reijnders 6.5 (18'st Okafor 6), Leao 7 (19'st Morata 6); Abraham 7 (29'st Musah sv). In panchina: Torriani, Raveyre, Calabria, Tomori, Terracciano, Jovic. Allenatore: Fonseca 7.

Venezia (3-4-2-1): Joronen 4.5; Idzes 5, Svoboda 5, Schingtienne 4.5; Candela 5, Duncan 5 (19'st Doumbia 6), Nicolussi Caviglia 4, Zampano 5.5 (44'st Carboni sv); Oristanio 5.5 (19'st Yeboah 6), Busio 5 (34'st Andersen sv); Pohjanpalo 5 (34'st Raimondo sv). In panchina: Stankovic, Grandi, Sagrado, Sverko, Crnigoj, Ellertsson, El Haddad, Gytkjaer. Allenatore: Di Francesco 4.5.

Arbitro: Di Marco di Ciampino 6

Note: cielo sereno, campo in buone condizioni. Espulso Nicolussi Caviglia al 28'st per doppia ammonizione. Ammoniti: Schingtienne, Gabbia. Angoli 6-1 per il Milan. Recupero: 3'; 5'.

Il Milan travolge il Venezia per 4-0 e trova la prima vittoria del suo campionato. Gli uomini di Fonseca archiviano la pratica in meno di mezz'ora, mostrando un volto diverso rispetto alle prime tre uscite stagionali. I rossoneri partono forte e dopo 90 secondi passano subito in vantaggio. Hernandez recupera palla, duetta con Leao, entra in area e scaglia un rasoterra sul primo palo sul quale Joronen si fa sorprendere, con la palla che finisce in fondo al sacco dopo essere passata sotto le gambe del portiere. Il raddoppio arriva al 16'. Pulisic calcia un corner stretto, Fofana tocca il pallone di testa e la palla sfila alle spalle di Joronen, con Gabbia che sembra toccare la sfera senza però riuscirci. La rete verrà attribuita in un secondo momento al francese, alla sua prima marcatura stagionale. Gli ospiti sono in seria difficoltà e al 22' Reijnders va al tiro, trovando il portiere incerto sulla respinta sulla quale si avventa Abraham, che subisce fallo da Joronen. L’arbitro assegna il rigore e dal dischetto si presenta Pulisic, il quale non sbaglia e cala il tris.