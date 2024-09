Goal Collection Serie D: ancora un colpaccio del Sambiase sul campo della Vibonese, la Scafatese passa al Granillo. All'Igea il derby della costa tirrenica

Il nostro viaggio nella 2^giornata del girone I di serie D inizia da un dato: sono 5 le vittorie esterne, due i pareggi ed altrettanti i successi casalinghi.

Il blitz di giornata più importante è il successo della Scafatese che viola la Reggina al “Granillo” portandosi a casa l’intera posta in palio grazie alla rete dagli 11 metri di Ciro Foggia.

Canarini in vetta alla classifica, insieme alle calabresi Sambiase e Locri che battono rispettivamente Licata e Vibonese.

Due su due per i giallorossi che, dopo aver battuto il Siracusa, hanno ragione della Vibonese con la pregevole palombella di Ferraro in anticipo sul portiere.

Non il migliore ritorno tra le mura amiche per il Licata battuto al “Dino Liotta” dal Locri con le reti di Pelle e Ficara intervallate dal momentaneo 1-1 di Bonanno.

Vittoria convincente del Siracusa sul velluto contro il Ragusa. Conto virtualmente chiuso nel 1°tempo con Baldan e Candiano, nella ripresa è di Falla la rete del definitivo 3-0.

Reti bianche tra Paternò e Nissa, quest’ultimi in 10 per un tempo ma anche spreconi dal dischetto con la trasformazione di Diaz respinta da Tosoni.

Medesima parità tra Enna e Sancataldese, secondo pareggio consecutivo per gialloverdi e verde-amaranto che a braccetto muovono la classifica.

Prima gioia per l’Acireale che di misura batte il Castrum Favara con la rete di Sueva opportunamente assistito da Marchionni.

Va alla Nuova Igea Virtus il derby tirrenico contro il Città di Sant’Agata. Reti giallorosse che portano la firma di Antonio Panebianco e dell’ex Claudio Calafiore, al 70’ la rete di Manfrellotti, che dimezza lo svantaggio ma che non evita la sconfitta.

Nostro focus che termina con il successo del Pompei in casa dell’Akragas praticamente all’ultimo respiro di una gara destinata allo 0-0. La rete di Della Pietra, di testa, vale i primi 3 punti per l’11 di mister Cinelli.

Tredici i gol messi a segno, bottino fin qui esiguo, squadre in pieno rodaggio ma si intravede già quello che potrebbe essere il canovaccio di un campionato che è ancora solamente alla sua seconda curva.