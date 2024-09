Milan, Ibra: "Il mio ruolo? Sono il boss, comando io. Tutti lavorano per me"

«E' una settimana importante, è la prima partita in Champions, contro il Liverpool. Due squadre dalla grande storia: una grande partita, che arriva nel momento giusto. La mia presenza? Quando il leone va via i gattini si avvicinano. Quando il leone torna i gattini vanno via. Sono mancato per qualche giorno per motivi personali ma sono sempre presente e al lavoro, anche quando sono lontano. Quale è il mio ruolo nel club? Sono io il boss e comando io. Il mercato è andato esattamente come volevamo. Osimhen è stata una tentazione vera negli ultimi giorni di mercato? Sto in silenzio su questo». Così, ai microfoni di Sky Sport, alla vigilia di Milan-Liverpool, Zlatan Ibrahimovic.