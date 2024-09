Il Milan perde 3-1 tra i fischi: "battesimo" scatenato del Liverpool in Champions League

MILAN (4-3-3): Maignan 5.5 (6' st Torriani 6); Calabria 5 (24' st Emerson Royal 6), Tomori 6 (39' st Gabbia sv), Pavlovic 5.5, Hernandez 5.5; Loftus-Cheek 5 (24' st Abraham 6), Fofana 5, Reijnders 5; Pulisic 7, Morata 5.5 (39' st Okafor sv), Leao 5. In panchina: Nava, Bartesaghi, Terracciano, Musah, Zeroli, Chukwueze. Allenatore: Fonseca 5.

LIVERPOOL (4-2-3-1): Alisson 6; Alexander-Arnold 6.5 (34' st Gomez sv), Van Dijk 7.5, Konaté 7.5, Tsimikas 6.5; Gravenberch 7, Mac Allister 7 (48' st Endo sv); Salah 7 (48' st Chiesa sv), Szoboszlai 7.5, Gakpo 7 (23' st Luis Diaz 6); Diogo Jota 6 (23' st Nunez 6). In panchina: Jaros, Kelleher, Bradley, Quansah, Robertson, Jones, Morton. Allenatore: Slot 7.

ARBITRO: Eskas (Norvegia) 5.5.

RETI: 3' pt Pulisic, 23' pt Konaté, 41' pt Van Dijk; 22' st Szoboszlai.

NOTE: cielo sereno, terreno di gioco in buone condizioni. Ammoniti: Calabria, Fofana, Mac Allister, Konaté, Fonseca. Angoli: 5-2 per il Liverpool. Recupero: 5'; 7'.

Nonostante un avvio perfetto il Milan viene ribaltato dal Liverpool nella prima giornata della 'nuovà Champions League. A San Siro finisce 3-1 per i reds, tra i fischi: sblocca subito Pulisic dopo una manciata di minuti, poi Konate, Van Djik e Szoboszlai capovolgono la sfida regalando i 3 punti alla squadra di Arne Slot. Torna l’amaro in bocca alla squadra di Paulo Fonseca, che dopo aver trovato il primo successo in campionato con il Venezia, viene ridimensionato in Europa ed ora è chiamato ad una nuova reazione nel derby con l’Inter in programma domenica. Neanche tre minuti sul cronometro e i rossoneri sbloccano immediatamente la partita grazie ad una ripartenza fulminea: Morata libera la corsa di Pulisic sulla corsia destra, lo statunitense scappa via a tutti e con un diagonale perfetto firma l’1-0 facendo esplodere lo stadio. Gli inglesi sembrano frastornati dall’avvio arrembante dei padroni di casa, ma con lo scorrere del cronometro prendono campo e mettono il naso fuori: al 17' la prima fiammata ospite è di Salah, che con il destro colpisce una clamorosa traversa a Maignan battuto. Una manciata di minuti più tardi arriva comunque il pareggio dei reds con Konate, bravissimo a staccare di testa sulla punizione messa in mezzo da Alexander-Arnold, approfittando anche dell’uscita a vuoto di Maignan. Il match cambia completamente volto, il Liverpool continua a premere sull'acceleratore e in pochi minuti sfiora per due volte il raddoppio, prima con Jota che fallisce da pochi passi e poi con Salah che colpisce la seconda traversa della sua serata. Il vantaggio della squadra di Slot arriva sul finire di primo tempo, ancora grazie ad una palla inattiva: sul corner di Tsimikas stavolta è Van Dijk a liberarsi delle marcature firmando di testa il 2-1. Nella ripresa il Milan prova con orgoglio a reagire ma, nonostante il buon impegno, fa terribilmente fatica a creare nuove opportunità, mentre i reds sul fronte opposto continuano a portare pericoli in area rossonera. Al 67' un contropiede letale permette al Liverpool di mettere al sicuro il risultato: Gakpo scappa a sinistra ed offre al centro per l’accorrente Szoboszlai, che con una deviazione al volo realizza il la rete del definitivo 3-1. Nel finale da segnalare un palo colpito da Leao proprio a pochi istanti dal triplice fischio. Preceduto e seguito dalle sonore contestazioni dei tifosi rossoneri.