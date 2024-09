Champions League, Atalanta e Arsenal 0-0: un super Raya ipnotizza Retegui su rigore e ribattuta

ATALANTA (3-4-3): Carnesecchi 7; Djimsiti 7, Hien 6.5, Kolasinac 6.5; Zappacosta 6.5 (25' st Bellanova 6), De Roon 6, Ederson 6.5, Ruggeri 6 (44' st Pasalic sv); De Ketelaere 6 (15' st Cuadrado 6.5), Retegui 5.5 (25' st Zaniolo 6), Lookman 5.5 (44' st Samardzic sv). In panchina: Rui Patricio, Rossi, Kossounou, Palestra, Brescianini, Vlahovic, Del Lungo. Allenatore: Gasperini 6.5.

ARSENAL (4-1-4-1): Raya 7.5; White 6.5, Saliba 7, Gabriel 7, Timber 6.5 (28' st Calafiori 6); Partey 5.5 (13' st Jorginho 6); Saka 5.5 (28' st Sterling 6), Havertz 5.5, Rice 6, Martinelli 6; Gabriel Jesus 5 (13' st Trossard 5.5). In panchina: Neto, Porter, Kiwior, Butler-Oyedeji, Gower, Lewis-Skelly, Nwaner, Oulad M'Hand. Allenatore: Arteta 5.5.

ARBITRO: Turpin (Francia) 6.

NOTE: Terreno di gioco in buone condizioni. Spettatori 22.800 circa. Al 6' st Raya ha parato un rigore calciato da Retegui. Ammonito: Ederson. Angoli: 4-2 per l’Atalanta. Recupero: 1'; 4'.

Finisce 0-0 la sfida tra Atalanta e Arsenal, match valido per la prima giornata della nuova Champions League. Buon punto per la squadra di Gian Piero Gasperini, dopo la vittoria di domenica contro la Fiorentina, ma qualche rammarico per il rigore fallito da Retegui a inizio ripresa. Ritmi alti, ma soprattutto intensità e una marcatura uomo contro uomo asfissiante. Gasperini ha impostato la solita gara europea, impedendo qualsiasi tipo di fraseggio ai londinesi. La prima e unica occasione del primo tempo è capitata su calcio di punizione ma Carnesecchi è intervenuto prima su Saka, poi sul tiro, sulla respinta corta, di Partey. Anche la Dea ha fatto parecchio fatica non riuscendo a sviluppare la manovra, soltanto una conclusione di De Ketelaere, su sponda di Retegui, ha creato problemi a Raya. Dopo un primo tempo avaro di occasioni, è stata l’Atalanta ad avere la grossa occasione per sbloccare il match. Retegui ha fallito un calcio di rigore nel secondo tempo (dopo un fallo di Partey su Ederson): il portiere dei londinesi è stato abile a respingere anche il successivo colpo di testa a botta sicura dell’attaccante italo-argentino. Un errore che di fatto ha condizionato tutta la ripresa dei nerazzurri, soltanto Cuadrado - all’esordio stagionale - ha provato la conclusione da lontano senza però inquadrare lo specchio della porta.