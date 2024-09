Champions, tocca all'Atalanta: contro l'Arsenal con il dubbio Retegui

Partita d’esordio per l’Atalanta nella nuova Champions League. I nerazzurri, dopo la vittoria in rimonta contro la Fiorentina, affronteranno l’Arsenal davanti a un Gewiss Stadium rinnovato: sfida complicata al ritorno nella massima competizione europea dopo tre anni d’assenza, Gian Piero Gasperini dovrà fare a meno di Toloi e Godfrey e dei lungodegenti Scamacca e Scalvini. Si va verso la conferma del solito 3-4-1-2 con Mario Pasalic pronto ad agire sulla trequarti a supporto del duo Lookman-De Ketelaere, con Retegui unico dubbio: il bomber italo-argentino potrebbe partire dalla panchina. A centrocampo confermato il solito duo De Roon-Ederson, con Ruggeri e Zappacosta a supporto sulle corsie laterali. In difesa scelte praticamente obbligate, con Djimsiti, Hien e Kolasinac a protezione di Carnesecchi. Diverse assenze anche per l’Arsenal, out Merino, Tierney, Tomiyasu, Zinchenko, ma soprattutto Odegaard: come confermato da Mikel Arteta il trequartista norvegese dovrà restare fermo per diverse settimane. Dubbio in attacco per i Gunners con Havertz al momento favorito su Gabriel Jesus, ci saranno invece Riccardo Calafiori e Bukayo Saka.

È la prima volta che Mikel Arteta e Gian Piero Gasperini si sfidano come allenatori, ma i due si erano incontrati già a San Siro quando l’Atalanta, nel suo primo anno di Champions League, affrontò il Manchester City di Pep Guardiola nella fase a gironi (1-1 il risultato finale): all’epoca lo spagnolo era assistente del tecnico dei Citizens. A dirigere la sfida di domani sera sarà il francese Clement Turpin. Stando agli ultimi dati sulla vendita dei biglietti si va verso il tutto esaurito per la prima gara europea della stagione.