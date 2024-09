Bene la prima Roma di Juric, travolta l'Udinese 3-0

Roma-Udinese 3-0

RETI: 19' pt Dovbyk; 4' st Dybala (rig.), 25' st Baldanzi

ROMA (3-5-2): Svilar 6.5; Mancini 6.5, Ndicka 6, Angelino 6.5; Celik 6, Pisilli 6.5 (15' st Paredes 6), Cristante 6 (38' st Koné sv), Pellegrini 5.5 (23' st Baldanzi 7), El Shaarawy 6.5 (38' st Hermoso sv); Dybala 7 (38' st Soulé sv), Dovbyk 7. In panchina: Ryan, Marin, Dahl, Hummels, Sangaré, Saud, Shomurodov. Allenatore: Juric 6.5.

UDINESE (3-4-2-1): Okoye 6; Kabasele 5.5 (30' st Touré 6), Bijol 5, Kristensen 5.5; Ehizibue 6, Karlstrom 5.5, Ekkelenkamp 6 (19' st Lovric 6), Kamara 5.5 (19' st Zemura 6); Thauvin 5.5 (30' st Iker Bravo 5.5), Brenner 5; Lucca 5 (1' st Davis 5.5). In panchina: Sava, Padelli, Abankwah, Payero, Zarraga, Atta, Palma, Ebosse, Rui Modeto, Pizarro. Allenatore: Runjaic 5.

ARBITRO: Feliciani di Teramo 6.

NOTE: pomeriggio mite; terreno di gioco in buone condizioni. Ammoniti: Lucca, Pisilli, Kristensen, Cristante. Angoli: 2-1 per la Roma. Recupero: 1'; 4'.

La Roma prova a spegnere il fuoco degli ultimi giorni acceso dall’esonero di Daniele De Rossi, centrando il primo successo stagionale sotto la guida del neo arrivato Ivan Juric.

All’Olimpico, tra alcuni fischi ed una contestazione pacifica (sciopero della Curva Sud per mezz'ora), i giallorossi travolgono l’Udinese 3-0 nella quinta giornata di Serie A: decidono il secondo gol consecutivo di Dovbyk, il rigore di Dybala e il primo sigillo romanista di Baldanzi. La formazione capitolina sale così a 6 punti, mentre i bianconeri, in vetta alla classifica prima di questa giornata, restano al secondo posto a quota 10 con il Napoli, entrambi scavalcati a 11 dal Torino. Tra il silenzio del tifo più caldo e qualche fischio proveniente dagli altri settori dello stadio, i giallorossi danno subito qualche segnale incoraggiante portando grande pressione nella metà campo friulana. El Shaarawy manca una deviazione sotto porta su assist di Pisilli, poi all’8' è Dovbyk ad impegnare Okoye con una girata velenosa in area. Il meritato vantaggio romanista arriva al 19' proprio grazie al gigante ucraino, che riceve in verticale da El Shaarawy e con un diagonale mancino perfetto fulmina il portiere per l’1-0. Nel resto del primo tempo non succede moltissimo, ma in avvio di ripresa la Roma torna a spingere e si guadagna subito un calcio di rigore: Bijol tocca in area Dybala, l’argentino stesso s'incarica della battuta e firma il 2-0.